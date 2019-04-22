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DHA İSTANBUL - AHMET KURAL VE SILA ARASINDAKİ "DARP" DAVASINDA İKİNCİ DURUŞMA (1)

Haber-Kamera : Özden ATİK - Serpil KİRKESER / İstanbul, Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz...

DHA İSTANBUL - AHMET KURAL VE SILA ARASINDAKİ "DARP" DAVASINDA İKİNCİ DURUŞMA (1)

Haber-Kamera : Özden ATİK - Serpil KİRKESER / İstanbul,
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı.
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve şikayetçi Sıla Gençoğlu avukatlarıyla katıldılar. Hakim dosyaya gelen evrakları okuyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Sıla ve Kural'ın adliyedeki görüntüleri

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