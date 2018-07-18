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DHA İSTANBUL - ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI : 40 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ - Şengüler YEŞİL / İstanbul Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevkedilen ve  aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli için 40 savcı görevlendirildi.  40 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ Adnan...

DHA İSTANBUL - ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI : 40 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ - Şengüler YEŞİL / İstanbul
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevkedilen ve  aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli için 40 savcı görevlendirildi. 

40 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Adnan Oktar, Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'nın nezarethanesi alındılar.  Şüphelilerin, Başsavcıvekili Hasan Yılmaz'ın koordinasyonunda görevli 40 savcı tarafından sorgulanması bekleniyor. 

31 AYRI SUÇLAMA İLE SUÇLANIYORLAR
Şüpheliler, "Örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Cinsel saldırı", "Reşit olmayanla cinsel ilişki", "Çocuğun kaçırılması veya alıkonulması", "Tehdit", "Şantaj", "Hürriyeti tahdit" ile birlikte toplamda 31 farklı suçlama var.
 

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