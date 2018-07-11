DHA İSTANBUL - ADNAN OKTAR'A OPERASYONUN DETAYLAR (2)

* Yaşları 11 ile 40 arasında değişen yaklaşık 70 kişinin, Adnan Oktar ve grubu hakkında cinsel tacize uğradığını iddia ederek farklı tarihlerde şikayetçi olduğu öğrenildi.



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Alper KORKMAZ - Ramazan EĞRİ - Özden ATİK İstanbul

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyonun detayları belli oldu. 2 yıl süren takip sonucu belirlenen 235 kişiden 166'sı gözaltına alındı. Adnan Oktar, Oktar Babuna ve 'Kedicik' olarak ünlenen kadınların yanısıra avukatlarının da gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşları 11 ile 40 arasında değişen yaklaşık 70 kişinin Adnan Oktar ve grubu hakkında şikayetçi olduğu kaydedildi.

2 YIL ÖNCE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaklaşık 2 yıl boyunca Adnan Oktar ve grubuna yönelik fiziki ve teknik takibe aldı. Adnan Oktar ve grubunun gelirleri de incelemeye alındı. Toplanan bilgiler de detaylı incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) iletildi. MASAK'tan gelen raporda Adnan Oktar ve grubunun paravan şirketler üzerinden yurtdışından hayali ihracat yaptığının belirlendiği öğrenildi.



2 BİN POLİS KATILDI

Bunun üzerine İstanbul'da 22 ilçede 115 adres, Ankara'da 2 ilçede 3 adres ve Muğla ile Antalya'da 1'er adrese bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yönetiminde Terörle Mücadele Şube, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat Şube, Çevik Kuvvet Şube, Havacılık Şube ve Deniz Liman Şube Müdürlükleriyle ilçe emniyet müdürlüklerinde bulunan yaklaşık 2 bin polis katıldı.



OKTAR ÇENGELKÖY'DE Kİ EVİNDE POLİSİ GÖRÜP, SARIYER'DEKİ EVİNDE KAÇTIĞI SIRADA YAKALANDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki evine baskın için gittikleri sırada evin dışında olduğu öğrenilen Oktar'ın evin girişinde bulunan polisleri görmesi üzerine lüks aracından inmeyerek Sarıyer'de bulunan başka bir adresine gitti. Takibe geçen Mali polis, Sarıyer'de bulunan eve girmesi üzerine Adnan Oktar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Oktar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

OKTAR'IN MÜLKELİRİNE VE LÜKS ARAÇLARINA EL KONULDU, ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI

Oktar'ın ve grubunda bulunan şüphelilerin adreslerinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinde bulunun olay yeri inceleme büro ekipleri çalışma yaptı. Ekipler adreslerde çok sayıda bilgisayar, para kasası, değerli eşya, para sayma makinesi, çok sayıda tabanca ve otomatik tüfek ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın tüm mülklerine ve lüks araçlarına el konulurken şirket, dernek ve vakıflarına kayyum atandığı öğrenildi. Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yaptığı A9 TV'ye de sabah saatlerinde giden polis ekipleri şirkette de aramalar yaptı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Adnan Oktar ve grubuna yönelik sabah saatlerinde başlayan operasyon bazı adreslerde devam ediyor. Adnan Oktar'ın 'Kedicik' olarak ünlenen bir televizyon kanalında program yaptığı kadınların da arasında bulunduğu 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adnan Oktar, Oktar Babuna ve çok sayıda avukatında arasında bulunduğu toplam 166 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

11-40 YAŞLARINDAKİ 70 KİŞİ ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Bu arada yaşları 11 ile 40 arasında değişen yaklaşık 70 kişinin, Adnan Oktar ve grubu hakkında cinsel tacize uğradığını iddia ederek farklı tarihlerde ihbarda bulunduğu şikayetçi olduğu öğrenildi.



EMNİYET'TEN OPERASYON AÇIKLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında sabah saatlerinde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar suç örgütüne yönelik olarak; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır" denildi.



Görüntü Dökümü:

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-Oktar'ın evinde yapılan arama

-Oktar'ın sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Detaylar



