DHA İSTANBUL - ADLİYENİN EMANET DEPOSUNDA TUTULAN DELİLLER BASINA GÖSTERİLDİ

- İlker Başbuğ'un boru parçası dediği lav silahı da depoda bulunuyor

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Yılmaz BEZGİN / İstanbul

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllardır adli emanette tutulan binlerce davanın yüzbinlerce delilinin tutulduğu adli emanet depolarının kapılarını basına açtı. Adli emanet deposunda İlker Başbuğ'un boru parçası dediği Poyrazköy davasının delili olan lav silahı, Çiftlikbank soruşturmasının delili olan bitcoin üreten makineler, çeşitli davaların delili olan silahlar tutuluyor. Soruşturmalarda ele geçirilen 76 milyon 337 bin TL, 273 bin Euro ve 214 bin Dolar ise bankalarda tutuluyor.

SUÇ EŞYALARININ TUTULDUĞU DEPOLARA YÜZ TANIMA VE ANAHTARLA GİRİLİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yılladır adli emanette tutulan binlerce davanın onlarca yüzbinlerce delilinin tutulduğu, bir başsavcı vekili ve iki savcın denetiminde, 23 personel tarafından idare edilen 18 depodan oluşan Adli Emanet Bürosu'nun kapılarını basına açtı.

Adli Emanet Bürosu'ndan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Semih Akça, "Burası dünyanın en büyük adliyesi olan İstanbul Anadolu Adliyesi'nin emanet bürosunun önü. Yüz tanıma sistemi ve anahtarla giriliyor. Yüz tanıma kişisi ayrı, anahtarı olan ayrı kişi. İkisi bir araya geldikten sonra içeriye girmek mümkün" dedi.

SUÇ EŞYALARININ TÜMÜ BARKOTLANIYOR

Emanete alınan suç eşyalarının barkotlandığını söyleyen Akça, "Herhangi bir suç eşyası emanet sisteminden dışarıya çıkarıldığı zaman kapıda alarm veriyor, bilgisayar sistemimizde giriş ve çıkış kayıt altına alınıyor. Bütün depolarımızda kamera sistemi mevcut. Emanetten sorumlu savcılarımızın odalarında ve emanet müdürümüzün odasında da tüm odaları ve koridorları gösteren monitörlerimiz var. Bütün odaları aynı anda canlı olarak görebilmekteyiz. Yüz tanıma sistemi ve barkot sistemi sadece bu adliyede mevcut" diye konuştu.

Suç eşyalarının 18 deposunda muhafaza edildiğini söyleyen Akça, "Tüm suç eşyaları barkot sistemi ile barkotlanarak bilgisayar kaydı oluşturulmakta. Bu barkot sistemi sayesinde bu eşyaların hangi depoda, nerede olduğu bulunmakta" diye konuştu.

BİTCOİN MAKİNALARADI DA DEPODA TUTULUYOR

Davaların bitmesi ile adli emanette tutulan silahların askeri birliklerde muhafaza edildiğini söyleyen Semih Akça, "Diğer kıymetli eşyalar için özel yapım kasalarımız bulunmaktadır. Şu an yüz binlerce kayıtlı eşyamız bulunmaktadır. Paralarımız da bankada, kıymetli eşyalarımızı da banka kasalarında tutuyoruz. 80'li yıllarda kalma örgüt dosyaları var. Onlardan kalma suç eşyaları hala bizde kayıtlı bulunmakta. Çiftlik Bank soruşturmasının delili olan bitcoin üreten makineler bizim depomuzda" dedi.

İLKER BAŞBUĞ'UN BORU PARÇASI DEDİĞİ LAV SİLAHI DA ADLİ EMANET DEPOLARINDA TUTULUYOR

Poyrazköy davası kapsamında bulunan lav silahı, çeşitli davalardan kalan çok sayıda silah, telefon şarj istasyonu görünümlü kumar aletleri de bu depolarda muhafaza ediliyor.

76 MİLYON TL BANKALARDA TUTULUYOR

Soruşturmalarda ele geçirilen 76 milyon 337 bin TL, 273 bin Euro ve 214 bin Dolar ise bankalarda tutuluyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yetkililerin çelik kapı önünde görüntüsü

- Savcı Semih Akça'nın çelik kapıyı açma yöntemini anlatması ve kapının yüz tanıma sistemi ve anahtarla açılarak emanet bürosuna giriş görüntüsü

-Savcı Semih Akça'nın emanet büro sistemini anlatması

-Adli emanette bir silahın dışarıya çıkarılırken ekranın uyarı vermesi ve ekranda dışarıya çıkarılan silahın fotoğrafının görülmesi

-Aynı silahın barkodu okunduktan sonra dışarıya çıkışının yapılırken ekranın kırmızı renginin yeşile döndüğü anın görüntüsü

-Aynı silahın çelik kapıdan çıkarılırken çelik kapının üzerideki sinyal sonucu dedektörün ötmesi ve kapının üzerinde kırmızı ışığın yanması

-Emanet Bürosu'nun depolarından genel görüntü

-Emanet Bürosu'nda emanet depolarını gösteren ekrandan görüntü

-Telefonlar için üzerinde "acil şarj istasyonu" yazan kumar makinesinin görüntüsü

-Çiftlikbank soruşturmasının delili olan bitkoin üreten makinelerin koli içindeki görüntüsü, Savcı Akça'nın bunu anlatması

-Adli emanette tutulan silahların görüntüsü