DHA İSTANBUL - ADLİYEDEKİ KAVGAYA 9 KİŞİ TUTUKLAMA
Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda sandalyelerin, çöp kovalarının havada uçuştuğu kavgaya ilişkin 9 kişi tutuklandı. İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın ardından adliyeden çıkan...
Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul
Anadolu Adalet Sarayı'nda sandalyelerin, çöp kovalarının havada uçuştuğu kavgaya ilişkin 9 kişi tutuklandı.
İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın ardından adliyeden çıkan iki grup, tekme tokat birbirine girmişti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildiler. Soruşturmayı yürüten savcı, ifadelerini aldığı şüphelileri, "Kasten yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 9 şüpheliyi sevk edilen suçlardan tutuklarken, 8 şüpheliyi de adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.
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-Kavgaya ilişkin görüntüler
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