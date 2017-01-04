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DHA İSTANBUL- ADLİ TIP KURUMU'NDAKİ SON CENAZE DE ALINDI

Haber - Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Bugün de son kalan cenaze olan Filistin asıllı Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed...

DHA İSTANBUL- ADLİ TIP KURUMU'NDAKİ SON CENAZE DE ALINDI

Haber - Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul



Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Bugün de son kalan cenaze olan Filistin asıllı Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed Abbolos'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Abbolos'un cenazesi ülkesine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Böylece saldırıda hayatını kaybeden 39 kişinin tamamının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınmış oldu.

Görüntü Dökümü:



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-Cenaze aracının çıkışı



-Adli Tıp Kurumu



-Detaylar

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