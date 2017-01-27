Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik bugün operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı belirlenen kişilerin de bulunduğu 11 personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
DHA İSTANBUL- ADLİ TIP KURUMU'NA "BYLOCK" OPERASYONU: 11 GÖZALTI
Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı...
27 Ocak 2017 Cuma 17:10
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.