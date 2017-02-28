DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak. Şu an 3G ile canlı yayındayız
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak. Şu an 3G ile canlı yayındayız İstanbul
28 Şubat 2017 Salı 11:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak. Şu an 3G ile canlı yayındayız
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