DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca için Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenleniyor.
ŞU AN CANLI YAYINDAYIZ
İstanbul
Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca için Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenleniyor. ŞU AN CANLI YAYINDAYIZ İstanbul...
19 Ocak 2017 Perşembe 15:26
Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca için Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenleniyor.
ŞU AN CANLI YAYINDAYIZ
İstanbul
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:33
|08:17
|13:25
|15:56
|18:16
|19:47