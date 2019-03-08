DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

Kadın astsubayların 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki gösterisini drone ve bir kaç açıdan canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.
Etkinliğin saat 10.30'da başlaması planlanıyor
İstanbul
Kadın astsubayların 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki gösterisini drone ve bir kaç açıdan canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız. Etkinliğin saat 10.30'da başlaması planlanıyor İstanbul
08 Mart 2019 Cuma 10:23
Kadın astsubayların 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki gösterisini drone ve bir kaç açıdan canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.
Etkinliğin saat 10.30'da başlaması planlanıyor
İstanbul
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:40
|07:20
|13:26
|16:41
|19:11
|20:40