DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

Sancaktepe'de bir okulun duvarı çöktü. Olay yerinden canlı yayındayız
İSTANBUL
Sancaktepe'de bir okulun duvarı çöktü. Olay yerinden canlı yayındayız İSTANBUL
28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:00
Sancaktepe'de bir okulun duvarı çöktü. Olay yerinden canlı yayındayız
İSTANBUL
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|13:22
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|20:33
|22:22
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