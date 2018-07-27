DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: 

Bayrampaşa'da su basan yollarda araçlar mahsur kaldı. Canlı yayındayız
İstanbul
Bayrampaşa'da su basan yollarda araçlar mahsur kaldı. Canlı yayındayız İstanbul
27 Temmuz 2018 Cuma 17:00
Bayrampaşa'da su basan yollarda araçlar mahsur kaldı. Canlı yayındayız
İstanbul
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:41
|05:48
|13:22
|17:18
|20:34
|22:23
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