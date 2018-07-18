DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bir bölümü adliyeye sevkediliyor. Canlı yayındayız
İstanbul
Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bir bölümü adliyeye sevkediliyor. Canlı yayındayız İstanbul
18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:27
Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bir bölümü adliyeye sevkediliyor. Canlı yayındayız
İstanbul
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:28
|05:40
|13:22
|17:20
|20:41
|22:35