DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

15 Temmuz şehitler köprüsü davasının görüldüğü Silivri'deki duruşma salonu önünde açıklamalar yapılıyor. Canlı yayındayız
İstanbul
15 Temmuz şehitler köprüsü davasının görüldüğü Silivri'deki duruşma salonu önünde açıklamalar yapılıyor. Canlı yayındayız İstanbul
12 Temmuz 2018 Perşembe 10:45
15 Temmuz şehitler köprüsü davasının görüldüğü Silivri'deki duruşma salonu önünde açıklamalar yapılıyor. Canlı yayındayız
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