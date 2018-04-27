DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cuma namazı sonrası camiden çıkışta açıklama yapması bekleniyor. Şu an canlı yayındayız
İstanbul
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cuma namazı sonrası camiden çıkışta açıklama yapması bekleniyor. Şu an canlı yayındayız İstanbul
27 Nisan 2018 Cuma 13:38
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cuma namazı sonrası camiden çıkışta açıklama yapması bekleniyor. Şu an canlı yayındayız
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