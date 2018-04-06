DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne yanan hastane önünde açıklama yapacak. Açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız
İstanbul
Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne yanan hastane önünde açıklama yapacak. Açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız İstanbul
06 Nisan 2018 Cuma 11:20
Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne yanan hastane önünde açıklama yapacak. Açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız
İstanbul
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