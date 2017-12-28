DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in saat 11.00 sıralarında yapacağı belirtilen basın açıklamasını 3G ile canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız
İstanbul
İstanbul Valisi Vasip Şahin'in saat 11.00 sıralarında yapacağı belirtilen basın açıklamasını 3G ile canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız İstanbul
28 Aralık 2017 Perşembe 10:42
İstanbul Valisi Vasip Şahin'in saat 11.00 sıralarında yapacağı belirtilen basın açıklamasını 3G ile canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız
İstanbul
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:33
|08:20
|13:16
|15:36
|17:54
|19:27
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