DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

İstanbul'da akşam saatlerinde fırtına ve yağmur bekleniyor. Anadolu Hisarı'ndan canlı olarak görüntü yayınlamaktayız. Yayınlarımız İstanbul'un çeşitli yerlerinden yayınlarımız devam edecektir.
İstanbul
İstanbul'da akşam saatlerinde fırtına ve yağmur bekleniyor. Anadolu Hisarı'ndan canlı olarak görüntü yayınlamaktayız. Yayınlarımız İstanbul'un çeşitli yerlerinden yayınlarımız devam edecektir. İstanbul
29 Ağustos 2017 Salı 16:22
İstanbul'da akşam saatlerinde fırtına ve yağmur bekleniyor. Anadolu Hisarı'ndan canlı olarak görüntü yayınlamaktayız. Yayınlarımız İstanbul'un çeşitli yerlerinden yayınlarımız devam edecektir.
İstanbul
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:50
|06:22
|13:12
|16:51
|19:49
|21:14