DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN

Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Camiden şu anda canlı yayındayız.
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Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Camiden şu anda canlı yayındayız.
07 Ocak 2018 Pazar 12:11
Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Camiden şu anda canlı yayındayız.
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