DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya hareketi öncesi saat 10.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya hareketi öncesi saat 10.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız İstanbul
05 Ocak 2018 Cuma 09:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya hareketi öncesi saat 10.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız
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