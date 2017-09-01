DHA İSTANBUL- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyareti sonrasında açıklama yapması bekleniyor. Maltepe Cezaevi önünden canlı yayındayız
İSTANBUL
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyareti sonrasında açıklama yapması bekleniyor. Maltepe Cezaevi önünden canlı yayındayız İSTANBUL
01 Eylül 2017 Cuma 14:20
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyareti sonrasında açıklama yapması bekleniyor. Maltepe Cezaevi önünden canlı yayındayız
İSTANBUL
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