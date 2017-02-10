DHA İSTANBUL- ABDULLAH GÜL: ÇOK RAHATSIZ EDİCİ VE ÇOK VİCDAN YARALAYICI (1)

* 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,

"(SON KHK İLE AKADEMİSYENLERİN İHRAÇ EDİLMESİ) "Doğrusu bunu üzüntü ile takip ediyorum. Hem vicdan ile hem adaletle bağdaşmayan bir çok durumlar görüyorum"

"Özellikle bilim dünyasında, üniversitelerde bu işin sıklaşması çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcı. Ümit ediyorum ki süratle düzeltilir bunlar"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'dan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son KHK ile akademisyenlerin ihraç edilmesinin sorulması üzerine Gül, "Doğrusu bunu üzüntü ile takip ediyorum. Hem vicdan ile hem adaletle bağdaşmayan bir çok durumlar görüyorum" dedi.

Abdullah Gül, "Özellikle bilim dünyasında, üniversitelerde bu işin sıklaşması çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcı. Ümit ediyorum ki süratle düzeltilir bunlar" şeklinde konuştu.

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-Gül'ün açıklamaları

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