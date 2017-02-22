DHA İSTANBUL- 85 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

* Yaşlı kadının vücudunda kesici alet izleri tespit edildi.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK İSTANBUL

Şişli'de torunu ile yaşayan yaşlı kadın sabah saatlerinde ölü bulundu. Vücudunda kesici alet izleri bulunan kadının kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Olay, Kuştepe Yavrukuş Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, torunu Yasin Ergül ile beraber yaşayan Seher Ergül (85) sabah evin kapısını açmayınca komşular durumdan şüphelendi. Eve polis çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açarak içeri girdi. Kanlar içinde yerde yatan kadını gören polisler, olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibi vücudunda kesici alet izleri olan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemede bulundu. Ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosnada bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin evden çıkarılması sırasında yaşlı kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-Yaşlı kadının öldüğü ev

-Polislerin beklemesi

-Olay yerindeki Cumhuriyet Savcısı

-Cenaze aracının gelmesi

-Cesedin çıkarılması

-Yaşlı kadının yakınlarının çığlıkları

-Cesedin cenaze aracına konması

-Genel ve detaylar

