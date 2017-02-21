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DHA İSTANBUL - 8 YAVRU KÖPEĞİ TOPRAK ALTINDAN İTFAİYE KURTARDI

Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir sokak köpeğinin toprağı kazarak yaptığı yuvasının yağmurun etkisiyle çökmesi sonucu mahsur kalan 8 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavrular, anneleriyle birlikte...

DHA İSTANBUL - 8 YAVRU KÖPEĞİ TOPRAK ALTINDAN İTFAİYE KURTARDI

Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir sokak köpeğinin toprağı kazarak yaptığı yuvasının yağmurun etkisiyle çökmesi sonucu mahsur kalan 8 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavrular, anneleriyle birlikte Edremit Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Geçen 19 Şubat'ta, Cennetayağı Mahallesi, İstasyon Caddesi'ndeki binalar arasında kalan bir zeytinlikteki bir toprak çöküntüsünün başında ağlayan bir sokak köpeği olduğunu farkeden çevredekiler durumuna üzülüp, yiyecek verdi. Ancak verilen yiyecekleri yemeyip, üzgün görünen ve sürekli ağlayan köpeğin durumundan şüphelenilip, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, köpeğin toprağı kazarak yaptığı yuvasının yağmurla birlikte gevşeyip çökmesi sonucu, 8 yavrusunun mahsur kaldığı belirlendi. Köpeğin toprak çöküntüsünün başında ağlamasından bir gündür mahsur kaldıkları anlaşılan yavruların kurtarılması için çalışma başlatıldı. İtfaiye ekipleri, dün (Pazartesi) gece, önce yavruların bulunduğu yere annenin girebileceği büyüklükte bir delik açtı. Köpeğin bu delikten girerek, 10 günlük oldukları tahmin edilen yavrularını beslemesi sağlandı. Ardından da bu sabah çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, yavru köpekleri kurtarıp, anneleriyle birlikte Edremit Hayvan Barınağı'na teslim etti. Veteriner kontrolünden geçirilen köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenip, korumaya alındı.

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşa ait cep telefonu görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Kuyudan çıkarılan 8 adet yavru köpek

- Genel ve detaylar

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