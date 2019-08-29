DHA İSTANBUL - 6 YAŞINDAKİ KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURULAN TUĞBA ANLAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL () ARNAVUTKÖY'de evine pencereden giren Murat Uslu tarafından 6 yaşındaki kızının yanında başında silahla vurulan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak son yolculuğuna uğurlandı.

Arnavutköy’deki evinde 31 Temmuz akşamı temizlik yaparken eve pencereden giren Murat Uslu tarafından 6 yaşındaki küçük kızının gözü önünde başından vurulan Tuğba Anlak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Anlak yapılan tüm müdahalelere rağmen 28 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Anlak için Sultangazi Sultançiftliği Merkez Camii’nde öğleyin cenaze töreni düzenlendi. Törene Anlak’ın yakınları sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede Tuğba Anlak için helallik alındı, dualar edildi.

Tuğba Anlak’ın ablası İlknur Gültekin "Bunu yapanın idamını istiyorum. Tuğba gitti yapılabilecek hiçbir şey yok. Bu saatten sonra kızı Almira için herkesten destek bekliyorum. O sadece Tuğba’nın kızı değil, bizim kızımız, artık Türkiye’nin de prensesi. Tuğba öldü. Allah rahmet eylesin. Kızı şu an çok kötü. Dün akşam Pedagog eşliğinde söyledik. Çığlıklar attı, bugün cenazeyi görmesini istemedik, kızının durumu çok kötü. ‘'Annem gitti bir daha annemi göremeyeceğim’ diyor. Tuğba 28 gün dayandı. Kızı için mücadele verdi. Direnir diye düşünüyorduk ama maalesef olmadı. Kızına bir mektup bıraktı. ‘Üzüm gözlüm seni doğurduğum için hiç pişman değilim hep ayaklarının üzerinde dur" dedi.

Yenge Emine Tümbelek ise "Tuğba bütün Türkiye’nin annesi ama kurtaramadık. Çok çabaladık. Ama Almira şu an tüm Türkiye’nin yavrusu ve artık Almira gibi olmasın, annesiz kalmasın yavrular. Devlet büyüklerimizden buna bir çare istiyorum. Tuğba bir nokta olsun" dedi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Anlak’ın cenazesi Habipler Yayla Mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Cenazeden görüntü

-Namazı kılanlardan görüntü

-Abla İlknur Gültekin röp

-Enişte Zafer Gültekin röp

-Cenazenin götürülüşü

-Genel ve Detaylar

