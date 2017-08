DHA İSTANBUL -  5 GÜNDE 75 SANATÇI 200 BİN KİŞİYLE BULUŞTU

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, ()

Türkiye'nin en büyük müzik etkinliklerinden "Zeytinli Rock Festivali", 23-27 Ağustos tarihleri arasında Balıkesir'de yapıldı. 5 gün boyunca 75 konserin verildiği festival, toplamda yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli beldesinde düzenlenen festival, çadır kuracak kampçılara 22 Ağustos'ta kapılarını açtı. 20 bin kampçının çadır kurduğu festivalde konserler ise 23 Ağustos'ta başladı. Milyon Yapım tarafından Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde organize edilen festivalin ilk gününde ana sahnede Mor ve Ötesi, Feridun Düzağaç, Moğollar, Pilli Bebek, Yeni Türkü, İskender Paydaş ve What da Funk, Yüzdeyüz Müzik Sahnesi'nde ise Son Feci Bisiklet, Palmiyeler, Gökcan Sanlıman, Utepils, Opikap, Sweet Shadow, Sokak Lambası ve Umut Utku konser verdi. Geçen yılın ilk gününde yaklaşık 20 bin kişiyi ağırlayan Zeytinli Rock Festivali'ne, bu yıl ise ilk günde 30 bine yakın kişi katıldı.

FESTİVALİN İKİNCİ GÜNÜNE TEOMAN DAMGASINI VURDU

Festivalin ikinci gününde Teoman sahne aldı. Sanatçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. İkinci günde ana sahnede Teoman'ın yanı sıra manga, Seksendört, Flört, Tuna Kiremitçi, Niyazi Koyuncu ve Set, Yüzdeyüz Müzik sahnesinde ise Neyse, Sena Şener, Cihan Mürtezaoğlu, Pelin Gedik, Kalabalık Bando, 3 Deyince, Kendimden Hallice ve Silverlines müzikseverlerle buluştu.

SELDA BAĞCAN VE ATHENA ZEYTİNLİ'Yİ COŞTURDU

Zeytinli Rock Festivali'nin üçüncü gününde Athena ve Selda Bağcan & Boom Pam, şarkılarıyla müzikseverleri coşturdu. Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan Athena, performansı ile müzikseverlerden tam not aldı. Grubun vokalisti Gökhan Özoğuz, sahnede seyircilere seslenerek, “Türkiye'nin en güzel görüntüsü işte bu. Her şey güzel olacak. Bir şeyi çok söylerseniz olurmuş, buna inanın" dedi. Athena grubundan önce konser veren Selda Bağcan da sahnede, “Bu alkışlar her geçen sene daha da artıyor, yaş ortalaması da giderek düşüyor. Bu sene sizlerle Çukurova, Samsun, Kuşadası ve Zeytinli festivallerinde buluştuk, Mersin'de görüşmek üzere" ifadesini kullandı. Ana sahnede ayrıca Ceylan Ertem, Pinhani, Adamlar, Pera ve Çamur, Yüzdeyüz Müzik sahnesinde de YÖKŞ, Ezgi Aktan, Supernova, Mustafa Gökay Ferah, Mai, Vokalemun, Ayrık Otu ve Yıldıztozu konser verdi.

HAYKO CEPKİN, SAHNEYE SEMAZEN ÇIKARDI

Festivalin 4'üncü gününde konser veren Hayko Cepkin, sahneye semazen çıkardı. Şebnem Ferah'tan önce sahne alan Hayko Cepkin, sahne şovu ve performansıyla geceye damgasını vurdu. Melekler şarkısında sahneye semazen çıkarken, şarkı boyunca da sema gösterisi yaptı. Hayko Cepkin ayrıca “Issızlığın Ortasında" şarkısını seslendirirken, Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.

HARUN KOLÇAK SAHNEDE ANILDI

Festivalin organizatörü Umut Kuzey de aynı gün sahne aldı. Kuzey, konser sırasında geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Türk pop müziğinin usta ismi Harun Kolçak'ı andı. Kolçak'ın son albümü Çeyrek Asır'ın da yapımcısı olan Umut Kuzey, "Harun Kolçak yaşasaydı bugün burada onur konuğumuz olarak yer alacaktı. Çok da istiyordu ama maalesef ömrü vefa etmedi. Onu asla unutmayacağız ve şarkılarıyla yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Sanatçı, Çeyrek Asır albümünde birlikte seslendirdikleri “Müptelayım Sana" şarkısını Harun Kolçak'ın anısına söyledi.

Festivalin 4'üncü gününde ana sahnede Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Mabel Matiz, Umut Kuzey, Melis Danişmend, Sattas ve TNK, Yüzdeyüz Müzik sahnesinde ise Deniz Tekin, Madcap, 163, Koma Redakte, The Family, Ahmet Beyler, Hande Everes ve Pagos konser verdi.

FESTİVALİN KAPANIŞINI BULUTSUZLUK ÖZLEMİ YAPTI

Zeytinli Rock Festivali, 5'inci ve son gününde ise kapanışı Bulutsuzluk Özlemi ile yaptı. Sevilen şarkılarını seslendiren Türk rock müziğinin efsane gruplarından Bulutsuzluk Özlemi, seyircilerden büyük alkış aldı. 2 yıl önce konser süresini aştığı için "Sözlerimi Geri Alamam" şarkısını çalamadan sahneden inmek zorunda kalan Bulutsuzluk Özlemi, bu sene sahne süresi kısıtlaması olmadan yaklaşık 3 saat boyunca verdiği muhteşem performansla festivalin kapanışını gerçekleştirdi. Festivalin son gününde ayrıca ana sahnede Pentagram, Mavisakal, Kurban, Kurtalan Ekspres, Baba Zula, Yedinci Ev, Yüzdeyüz Müzik sahnesinde ise Yüzyüzeyken Konuşuruz, Başıbozuk, Dört, One More Page, Marla, Fırsattan İstifade, Grapes in the Mouth, Lebowski konser verdi.

200 BİN KİŞİ İLE REKOR KATILIM

Geçtiğimiz yıl 150 binden fazla müzikseveri ağırlayan Zeytinli Rock Festivali, bu yıl katılım rekorunu kırdı. Festivali, 5 gün boyunca toplamda yaklaşık 200 bine yakın kişi takip etti.



Görüntü Dökümü:

------------------------

-Konserlerden görüntüler

-Seyircilerden detaylar