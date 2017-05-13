DHA İSTANBUL- 3. HAVALİMANINDA "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEKLARASYONU" İMZALANDI (1)

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul /

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanılığı ile inşaat sektörünün temsilcileri ve sendikalar, güvenli çalışma ortamının sağlanması için, "İnşaatlarda iş sağlığı ve güvenliğinde hedef sıfır" deklerasyonunu imzaladı.

Güvenli çalışma ortamı sağlamak ve inşaat sektöründe yaşanan iş kazalarını sıfıra indirmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde sektör temsilcileri ve sendikalar ortak bir deklarasyon imzaladı. Yeni Havalimanı şantiyesinde yapılan imza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Topbaş, TOBB, Müteahhitler Birliği, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği ile HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ gibi deklarasyona imza atan işçi sendikaları temsilcileri katıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Müezzinoğlu'nun deklarasyonu imzalaması

- Toplu fotoğraf

- Genel detaylar