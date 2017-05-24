DHA İSTANBUL-  3. DİNK İDDİANAMESİ 2. KEZ SAVCILIĞA İADE EDİLDİ

* Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame, ikinci kez soruşturma savcısına iade edildi.

* İddianamede, Hrant Dink cinayetinin FETÖ ile bağlantısına dikkat çekiliyor.

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin şüphelileri arasında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile jandarma görevlilerinin yer aldığı üçüncü iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ikinci kez soruşturma savcısına iade edildi.

Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame, 25 Nisan'da ana davayla birleştirilme talebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iddianameyi soruşturma savcısı Gökalp Kökçü'ye iade etti. Bunun üzerine savcılık, iddianameyi ele alıp yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yolladı. Ancak mahkeme, eksikliklerin giderilmediğini belirterek iddianameyi ikinci kez savcılığa iade etti. Savcılık, bu durumda ya iddianamedeki eksiklik olarak belirtilen kısımları tamamlayacak ya da mahkemenin iade kararına itirazda bulunacak.

İddianamede, Hrant Dink cinayetinin FETÖ ile bağlantısına dikkat çekildi. İddianamede bir numaralı şüpheli FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen yer alırken, eski savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman Gazetesi müdürü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 51 kişi şüpheli olarak yer alıyor.



