DHA İSTANBUL - "25 ARALIK KUMPAS" DAVASINDA OLAY.

* Bazı sanıklar mahkemeyi tanımadığını, ifade vermeyeceklerini söyledi. Bir diğer sanık mahkemeyle, ayağa kalkmadan konuşmaya devam edince aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu tutuklu sanıkların tamamı salondan çıkarıldı.

Hayati KILIÇ, İstanbul

"25 Aralık Soruşturması" nda usulsüzlükler yaparak, aralarında Suudi iş adamı Yasin El Kadı ile Fatih Saraç, Latif Topbaş, Nihat Özdemir, Orhan Cemal Kalyoncu ve Faruk Kalyoncu'nun da bulunduğu iş adamlarına kumpas kurdukları iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, bugünkü duruşmada hazır bulunan tutuklu sanıkların tamamını -ifade vermeme- tartışmasıyla başlayan gerginliğin sürmesi üzerine salondan çıkardı.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRLERİNİN ARASINDA BULUNDUĞU TUTUKLU SANIKLAR DURUŞMA SALONUDA

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 13. duruşmaya, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy, İbrahim Şener, Arif İbiş, Mehmet Habip Kunt, Mehmet Fatih Yiğit, Mustafa Demirhan ile 10 tutuksuz sanık katıldı. Başka suçtan tutuklu 3 sanığın da hazır bulunduğu duruşmada müştekileri avukatları temsil etti.

SANIKLAR İFADE VERMEYİ REDDETTİ.

Tutuklu sanıkların ifade vermek istememesi üzerine mahkeme başkanı ile sanıklar arasında gerginlik ortaya çıktı. Bazı sanıklar mahkemeyi tanımadıklarını , ifade vermek istemediğini ve mahkemeyi reddeceklerini söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Bülent Dalkıran ifade vermek isteyen olup olmadığını sordu.

MAHKEMEYLE AYAĞA KALKMADAN KONUŞUNCA..

Bir sanık mahkemeyle ayağa kalmadan konuşmasını sürdürünce mahkeme başkanı tutuklu sanıkların salondan çıkarılmasını istedi. Jandarmalar sanıkları salondan çıkarırken tutuklu sanık Yakub Saygılı "Ergenekon ve Balyoz davalarında böyle mi oluyordu?" diye bağırdı. Duruşma tutuksuz yargılanan sanıların ifade vermesiyle devam ediyor.