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DHA İSTANBUL - "25 ARALIK KUMPAS DAVASI"NDA 7 SANIĞA YAKALAMA KARARI

  Haber: Özden ATİK / İstanbul, "25 Aralık Soruşturması"nda usulsüzlükler yaparak, bazı iş adamlarına kumpas kurdukları iddiasıyla, Fetullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın yeraldığı 7'si tutuklu 69...

DHA İSTANBUL - "25 ARALIK KUMPAS DAVASI"NDA 7 SANIĞA YAKALAMA KARARI

 

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

"25 Aralık Soruşturması"nda usulsüzlükler yaparak, bazı iş adamlarına kumpas kurdukları iddiasıyla, Fetullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın yeraldığı 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Mahkeme, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı oldukları tespit edilen tutuksuz 7 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 14'üncü celsesi görülen duruşma sonunda, sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, İbrahim Şener, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habip Kunt ve Mehmet Fatih Yiğit'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Sanıklar Fetullah Gülen ile Sinan Dursun'un gıyabında tutukluluk hallerinin devamına da karar veren heyet, tutuksuz 19 sanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine hükmetti. Heyet, tutuklu sanıkların iddianamenin tebliğ tarihi ve aradan geçen süreyle savunma yapmak için her celse farklı taleplerde bulunarak ifade vermekten kaçınmalarının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olması nedeniyle, tutuklu sanıkların savunma yapmadıkları takdirde dosyadaki hazırlık beyanlarıyla yetinilmesine ve bu konuda ihtarat yapılmasına da karar verdi.

Tutuksuz sanıklar Emre Civan, Ercan Taş, İsmail Sarı, Mehmet Sait Sevinç, Raif Bektaş, Sinan Sağyalavaç ve Ufuk Sağdıç'ın örgütün şifreli haberleşme programı olan "Bylock" programını kullandıklarının bildirilmesi üzerine haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı emri çıkartılmasına hükmedildi. Duruşma 25, 26 ve 27 Nisan'a ertelendi.

 

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