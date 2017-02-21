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DHA İSTANBUL - "25 ARALIK KUMPAS" DAVASI YARINA ERTELENDİ

*Tutuklu sanıkların ifade vermediği "25 Aralık kumpas" davası yarına ertelendi. Haber:Hayati KILIÇ / İSTANBUL () "25 Aralık Soruşturması" nda usulsüzlükler yaparak, aralarında Suudi iş adamı Yasin El Kadı ile Fatih Saraç,...

DHA İSTANBUL - "25 ARALIK KUMPAS" DAVASI YARINA ERTELENDİ

*Tutuklu sanıkların ifade vermediği "25 Aralık kumpas" davası yarına ertelendi.

Haber:Hayati KILIÇ / İSTANBUL ()

"25 Aralık Soruşturması" nda usulsüzlükler yaparak, aralarında Suudi iş adamı Yasin El Kadı ile Fatih Saraç, Latif Topbaş, Nihat Özdemir, Orhan Cemal Kalyoncu ve Faruk Kalyoncu'nun da bulunduğu iş adamlarına kumpas kurdukları iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 13. duruşmaya, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy, İbrahim Şener, Arif İbiş, Mehmet Habip Kunt, Mehmet Fatih Yiğit, Mustafa Demirhan ile 10 tutuksuz sanık katıldı. Başka suçtan tutuklu 3 sanığın da hazır bulunduğu duruşmada müştekileri avukatları temsil etti.

Mahkeme, öğleden önce yapılan duruşmada hazır bulunan tutuklu sanıkların tamamını "ifade vermeme" tartışmasıyla başlayan gerginliğin sürmesi üzerine salondan çıkardı. Duruşma tutuksuz yargılanan polis memuru sanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam etti. Verilen aranın ardından öğleden sonra yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar tekrar salona alındı. Duruşma sanıkların ifadesinin alınması için yarına ertelendi.

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