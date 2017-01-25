DHA İSTANBUL - 2 KADININ YARGILANDIĞI "İNTİHARA YÖNLENDİRME" DAVASI (1)

* Köprü korkuluklarına çıkan kişiyi "atla" diye bağırıp intihara yönlendirme suçunu işledikleri iddia ediliyor.

* İntihara engel olmak için köprüye giden müzakereci polis: İlk defa müzakere yapmama rağmen intihar etmeyle sonuçlanan bir olay gerçekleşti"...

Özden ATİK / İstanbul,

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne intihar amacıyla gelen kişiye "atla" diye bağırarak "intihara yönlendirme" suçunu işledikleri iddia edilen H.U. ve M. Ö.'nün 10'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, yaklaşık 10 yıldır köprüdeki intihar vakalarında atlama girişiminde bulunanlarla birebir görüşen müzakereci polis tanık olarak dinlendi. Tanık polis, sanıkların "Atla" diyerek küfür ettiklerini belirterek "İlk defa müzakare yapmama rağmen intihar etmeyle sonuçlanan bir olay gerçekleşmiştir. 450'ye yakın intihar etme vakasıyla karşılaştırm" dedi.

İstanbul 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 3.celseye, tutuksuz sanıklardan M.Ö. katıldı. Diğer sanık ise gelmedi. İntihar eden E.Ç.'nin oğulları C. ve R. Ç de duruşmada hazır bulundu.