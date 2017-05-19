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DHA İSTANBUL- 19 MAYIS'I "DRONE" UÇURARAK KUTLADILAR

  Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()  19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor  Bayramı  Ataşehir'de Drone uçurularak kutlandı. Türkiye Drone ligi organisazyonun,  Ataşehir belediyesinin desteklediği drone gösteri yarışları vatandaşların...

DHA İSTANBUL- 19 MAYIS'I "DRONE" UÇURARAK KUTLADILAR


 
Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,() 
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor  Bayramı  Ataşehir'de Drone uçurularak kutlandı. Türkiye Drone ligi organisazyonun,  Ataşehir belediyesinin desteklediği drone gösteri yarışları vatandaşların yoğun ilgisini çekerken renkli görüntülere de sahne oldu.
Ataşehir, Cumhuriyet parkında düzenlenen Drone yarışları öğle saatlerinde başladı. Türkiye Drone ligi organisazyonun gerçekleştirdiği, Ataşehir Belediyesi'nin desteklediği yarışlara ilgi büyük oldu. Yarışmacılar gün boyu kendileri için hazırlanan parkurda kıyasıya mücadele ederken, kurulan stantlarda vatandaşlar droneları inceleme fırsatı buldu. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'de drone standlarını inceyerek yarışmacılardan bilgi aldı. Battal İlgezdi, drone gözlüklerini takarak uçuşları izledi.
Türkiye Drone ligi Organizatörlerinden Can Tayfun “Drone liginin asıl amacı bu sporu Türkiye'de sevdirmek ve yeni yarışmacıların ortaya çıkmasını sağlamak. Bu nedenle 19 Mayıs  etkiliği düzenleyerek bu sporu gençlerimize tanıtmayı amaçladık. Burada gençler droneları inceleyip, hocalar eşliğinde kullanma şansı buluyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Etkinlikten görüntüler
-Tayfun ile röp
-Detaylar

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