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DHA İSTANBUL - "19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI" ETKİNLİĞİ

  * Recep Tayyip Kahya adlı öğrencinin "Bandırma" adlı şiiri alkış aldı Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbul  İstanbul Valiliği tarafından Cemal Reşit Rey Konser salonunda "19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik...

DHA İSTANBUL - "19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI" ETKİNLİĞİ

 

* Recep Tayyip Kahya adlı öğrencinin "Bandırma" adlı şiiri alkış aldı

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbul
 İstanbul Valiliği tarafından Cemal Reşit Rey Konser salonunda "19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve spor Bayramı" etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte Handan Hayrettin Yerlikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Recep Tayyip Kahya'nın Bandırma adlı şiiri alkış aldı. Öğrencilerin müzik, spor ve dans gösterilerini sergiledikleri etkinlikte yarışmalarda dereceye giren öğrencilere sırasıyla İstanbul Valisi Vasip Şahin, Birinci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İBB Başkanı Kadir Topbaş hediyeler verdi.

TOPBAŞ DAMADIYLA İLGİLİ SORUYU YANITSIZ BIRAKTI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bir süre önce tahliye olan damadı Ömer Faruk Kavurmacı ilgili soruya yanıt vermedi. Etkinliğin sonunda gazetecilerin sorularıyla karşılaşan İBB Başkanı Topbaş, " Gazeteciler, gündeme dair soru sormak istiyor" diyerek İstanbul Valisi Vasip Şahin'e döndü. Vali Şahin'in olumsuz cevap vermesi üzerine İBB Başkanı Kadir Topbaş makam aracına yöneldi. Topbaş Damadıyla ilgili soruya yanıt vermeden makam aracına binip ayrıldı.


Görüntü Dökümü:
- Topbaş ve beraberindekilerin çıkışı
- Topbaş'ın Vali Şahin'e seslenmesi
- Topbaş'ın soruya cevap vermeden makam aracına binmesi
- 19 Mayıs kutlama programından detaylar
- Recep Tayyip Kahya'nın Bandırma şiiri
- Detaylar

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