DHA İSTANBUL- 17 YAŞINDAKİ CANSU'NUN ÖLDÜRÜLME ANI KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

Bağcılar'da, 17 yaşındaki Cansu Çartı'nın sokak ortasında pompalı tükefle öldürülmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bağcılar Çınar Mahallesi'nde önceki sabah 09.15 sıralarında meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.A.K.'den bir süre önce ayrılan Cansu Çartı(17) sabah saatlerinde çalıştığı işyerinden satmak için aldığı börekleri seyyar aracına yükleyerek yola koyuldu. Bir süre genç kızı takip eden M.A.K yanında getirdiği pompalı tüfekle Çartı'nın üzerine ateş açtı. Cansu Çartı olay yerinde hayatını kaybetti.



UYUŞTURUCU, YAĞMA VE HIRSIZLIK SUÇLARINDAN KAYDI ÇIKTI

Şüpheli M.A.K Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan incelemesinde M.A.K'nin 17 yaşında olduğunun belirlenmesi üzerine Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan incelemesinde M.A.K'nin uyuşturucu, yağma ve hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A.K dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. M.A.K çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Cansu Çartı'nın börek arabasıyla sokakta ilerlediği, ardından koşarak gelen M.A.K'nin pompalı tüfekle genç kıza ateş açtığı görülüyor. Vurularak ağır yaralanan Cansu Çartı'nın yere yığıldığı, kısa sürede bir kişinin genç kızın yardımına koştuğu kameraya yansıyor.



Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

-Cansu Çartı'nın börek aracıyla yürümesi

-M.A.K.'nin koşarak gelmesi

-M.A.K.'nin silahını çıkartması

-M.A.K.'nin silahı doğrultarak ateş etmesi

-Genç kızın yere yığılması ve yardıma koşanlar



