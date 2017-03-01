DHA İSTANBUL - 16 YAŞINDAKİ GENCİN POLİS TARAFINDAN VURULDUĞU ANIN GÖRÜNTÜLERİ

Haber: Serpil KIRKESER- İSTANBUL

Esenyurt’ta 16 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Barış Topkara’ın polis tarafından vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polisin iki genci durdurmaya çalışırken Topkara'nın omuzuna silahın kabzasıyla vurduğu ve bu sırada silahın ateş aldığı görülüyor. Topkara'nın yere yığılmasıyla birlikte polis de yere eğilerek yaralı gencen yardım etmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İKİ FARKLI KAMERA AÇISI

-Polisin gençleri koşması

-Gençlerin durması

-Polisin Topkara'ya vurması

-Silahın ateş almasıyla Topkara'nın yere yığılması

-Polisin yardım etmeye çalışması

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ARŞİV (16 VE 17 ŞUBAT'TA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER)

-Olay yerinden görüntüler

-Halası Asiye Küçükosman ile röportaj

-Teyzesinin oğlu Asım Aydınlı ile röportaj

-Tabuttan görüntü

-Tabutun üzerindeki formalardan görüntü

-Çocuğun babasından görüntü

-Ölen çocuğun kardeşinden detay görüntü

-Ölen kişinin arkadaşlarından görüntü

-Cenazeye gelen kalabalıktan genel ve yakın detaylar

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun cenaze aracına taşınması

-Genel ve yakın detaylar