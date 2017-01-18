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DHA İSTANBUL- 16 YAŞINDAKİ GENÇ SEKEN KURŞUNUN KURBANI OLDU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL Silivri'de bir iş adamı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. İş adamı hafif yaralanırken seken kurşunlardan biri yoldan geçmekte olan 16 yaşındaki gence isabet etti. Hastaneye kaldırılan genç...

DHA İSTANBUL- 16 YAŞINDAKİ GENÇ SEKEN KURŞUNUN KURBANI OLDU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL

Silivri'de bir iş adamı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. İş adamı hafif yaralanırken seken kurşunlardan biri yoldan geçmekte olan 16 yaşındaki gence isabet etti. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Gencin silahlı saldırı sonrası kaçışı ve sedye ile hastaneye kaldırılması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Silivri'de meydana geldi. İş adamı Murat Küpeli evinin önündeki aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Küpeli evine sığındı. Seken kurşunlardan biri markette gitmekte olan 16 yaşındaki Berkan Ateş'e isabet etti. Ateş'in yaralandığını gören market çalışanları hemen yakında bulunan hastaneden yardım istedi. Hastane görevlileri sedyeyle olay yerine gelerek yaralı genci hastaneye götürdü. Ateş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Ateş'in koşarak markete girmesi

-Sedye getirilmesi

-Ateş'in sedye ile götürülmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Sokaktan görüntü

-Marketten görüntü

-Hastaneden görüntü

-Ateş'in fotoğrafları

-Detaylar

 

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