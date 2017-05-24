DHA İSTANBUL - 14'ÜNCÜ KIRMIZI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN /İSTANBUL, ()

REKLAM sektörünün en yaratıcı ajanslarının ödüllendirildiği, reklam verenlerin başarılarının belgelendiği "Kırmızı Ödülleri" sahiplerini buldu. Bu yıl 14'üncüsü gerçekleşen törende 62 kategoride ödül dağıtıldı.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde dün akşam yapılan törene, basın ve reklam dünyasının önde gelen isimleri ile reklamverenler ve öğrenciler katıldı. Törende bir konuşma yapan Hürriyet Gazetesi CEO'su Çağlar Göğüş “Yeni kategoriler ve dijital atılımlarıyla birlikte Kırmızı Ödülleri bugün sadece yazılı basında yayınlanan değil, tüm yaratıcı reklam işlerini kucaklayan bir içeriğe dönüştü. Bugüne kadar bine yakın marka/ajans ve 11 binden fazla reklamın yarıştığı, 150'den fazla pazarlama iletişimi profesyonelinin jürilerinde görev üstlendiği Kırmızı'ya bu yıl ilk kez basılmamış işler de başvurabildi. Bu yıl Kırmızı'ya çok yoğun ilgi gösterildi ve rekor katılım oldu. Biz Hürriyet Ailesi olarak 14 yıldır bu geleneği sürdürdüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz. Yaratıcılığı destekleme yolunda bizimle birlikte olan ve bu töreni varlıklarıyla renklendiren sponsorlarımız Doğan Kitap, Pronto Tour ve Sinpaş GYO'ya ayrıca katılan tüm ajans ve tasarımcılara teşekkür ediyorumö dedi.

Konuşmanın ardından, başkanlığını PURPLE, Sustainable Ideas Kurucu Ortağı Faika Ergüder'in yaptığı, 64 kişilik jürinin 3 ayrı değerlendirme süreci sonunda kazananların belirlendiği ödüller takdim edildi. Kırmızı Basın, Kırmızı Bölge, Kırmızı Dijital, Kırmızı Kampanya ve Kırmızı Zanaat ana kategorilerinde 62 yaratıcılık ödülü verilirken, başvuru yapan 61 işe de Başarı Ödülü dağıtıldı.

Ödül töreninin merakla beklenen sonuçları arasında sektörü en heyecanlandıran sonuçlar olan Kırmızı Ödülleri'nde Tribal Worldwide İstanbul tarafından Borusan Otomotiv için hazırlanan 'Önünüze Bakarken Arkanızı da Görün' başlıklı reklamla Kıpkırmızı, Kırmızı Bölge Ödülleri'nde ise Ideart, Tukaş 'Eğlenceye Sos Kat' reklamıyla Kıpkırmızı Bölge ödülünü aldı. Kırmızı Dijital'de ise Kıpkırmızı ödülü, Unilever / Axe Black Night için hazırladığı One Song Stand başlıklı online kampanya ile Manajans Thompson'a gitti. Kırmızı Zanaat kategorisinde birincilik ClubSporium için reklam çalışması hazırlayan Rafineri Reklamcılık'ın oldu. Kıpkırmızı ödüllerini sahiplerine Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksoy ve Hürriyet CEO'su Çağlar Göğüş takdim etti.

BASILMAMIŞ İŞLER DE KIRMIZI ÖDÜLÜ SAHİBİ OLDU

Kırmızı bu yıl önemli bir yeniliğe ev sahipliği yaptı. Bugüne kadar bine yakın marka/ajans ve 11 binden fazla reklamın yarıştığı, 150'den fazla pazarlama iletişimi profesyonelinin jürilerinde görev üstlendiği Kırmızı'da bu yıl ilk kez basılmamış işler de ödül Kırmızı Kampanya kategorisi ile ödül sahibi oldu. Kırmızı Kampanya'da yarışan reklam işleri, basında yayınlanmış olma sınırlaması dışına çıktı ve sınırlama olmaksızın televizyon, açık hava, radyo, gazete, dergi, sinema, dijital gibi ana akım ya da alternatif en az 3 mecrada kullanılan yaratıcı işler bu kategori altında ödül aldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve yarışmanın en büyük yeniliği olarak basılmamış işleri de bu heyecana ortak eden Kırmızı Kampanya kategorisinde büyük ödül İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) için 'Kaldır Kafanı' isimli çalışmasıyla Tribal Worldwide İstanbul'un oldu.

GENÇ KIRMIZI ÖDÜLLERİ'Nİ AKADEMİSYENLER BELİRLEDİ

Kırmızı Ödülleri'nin bir vazgeçilmezi olan ve sektöre yetenekli gençler kazandırmayı amaç edinen Genç Kırmızı'ya ilgi de bu yıl yoğun oldu. Genç Kırmızı'ya 38 üniversiteden 51 fakülte ve 573 öğrencinin yer aldığı 260 ekip katıldı. Doğan Kitap sponsorluğundaki Genç Kırmızı Ödülleri'ni akademisyenler jürisi değerlendirdi ve 36 iş finale kaldı. Finale giren işler Kırmızı Zanaat ödülleri jürisinde değerlendirilerek ilk 5 belirlendi. Kinyas ve Kayra Kitap Kapağı Tasarımı ile Işık Üniversitesi birinci oldu. Hacettepe Üniversitesi; 'Kötünün Sınırı' başlıklı çalışmayla ikinci, Hiçliğin İçinde Bedensiz Bir Zihin ile üçüncülüğü aldı.

İLK DEFA BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU İLE İŞBİRLİĞİ

Her yıl farklı bir içerikle açıklanan brief konusuna göre hazırlanan reklamların katılıp yarıştıkları Hürriyet Özel Ödülü'nde jüri, Titrifikir'i birincilik ödülüne layık gördü. Hürriyet Özel Ödülü bu yıl ilk defa bir sivil toplum kuruluşu, ODFED iş birliği ile oluşturdu. “Türkiye'de Otizmö konulu yarışmada Titrifikir ekibinin yaptığı çalışma birinci, Lokal'in çalışması ikinci oldu. Kategoride Murat Akkan da üçüncülüğe layık görüldü.

14'ÜNCÜ KIRMIZI ÖDÜLLERİ

Reklamda yaratıcılığı özendirmek, reklam ajanslarının, çalışanlarının, öğrencilerin ve reklamverenlerin başarılarını belgeleyip, ödüllendirmek amacıyla 2003 yılından bu yana düzenlenen Kırmızı Ödüllerine bu yıl 922 başvuruyla rekor bir katılım gerçekleşti. Yarışma kapsamında en çok başvuru, 329 işle Kırmızı Ödülleri Basın kategorisine oldu. Bunu 241 başvuruyla Kırmızı Dijital izledi. Kırmızı Bölge de 3. sırada yer alarak 199 başvuru aldı. 14. Kırmızı Ödül töreni; Doğan Kitap, Pronto Tour ve Sinpaş GYO sponsorluğunda düzenlendi. Kırmızı Ödüllerini kazananlar şu isimler oldu:

KIRMIZI TECRÜBE ÖDÜLÜ

Atilla Aksoy

KIRMIZI BASIN

Kıpkırmızı

TBWA İstanbul

BORUSAN OTOMOTİV

Basında En İyi Dayanıklı Tüketim Ürünü Reklamı

TBWA İstanbul

IKEA

Basında Hızlı Tüketim Ürünü

Publicis Yorum Tanıtım Basım ve Yayın Hizmetleri AŞ.

Nescafe

Hizmet

Tribal Worldwide İstanbul

Türkiye İş Bankası

TBWA İstanbul

123RF

Basında En İyi Kültür, Sanat ve Eğlence Reklamı

Y&R Reklamevi

Baba Radyo

Basında En İyiler Diğer Kategorisi

TBWA İstanbul

BORUSAN OTOMOTİV

Basında En İyi Kurumsal İmaj Reklamı

Tribal Worldwide İstanbul

Türkiye İş Bankası

Basında En İyi Özel Hedef Kitle Uygulaması

TBWA İstanbul

123RF

Basında En İyi Sosyal İçerikli Reklam

TBWA İstanbul

Haytap- Hayvan Hakları Federasyonu

Jüri Özel Ödülü

Kaf

Adana Dost Eller

KIRMIZI BÖLGE

Kıpkırmızı

IDEART/İzmir

TUKAŞ

Basında En İyi Dayanıklı Tüketim Ürünü Reklamı

IDEART/İzmir

BIANCHI BİSİKLET

Basında Hızlı Tüketim Ürünü

IDEART/İzmir

TUKAŞ

Hizmet

Mandal Ajans/İzmir

Saysen Anaokulları

Basında En İyi Özel Hedef Kitle Uygulaması

Reklam Merkezi/İzmir

Egemedya

Basında En İyi Gündem Bağlantılı Reklam

Reklam Merkezi/İzmir

Reklam Merkezi

Basında En İyi Sosyal İçerikli Reklam

Kaf/Ankara

Adana Dost Eller

Jüri Özel Ödülü

SVStudios İletişim Danışmanlığı Ankara

ANKAMall AVM

KIRMIZI ZANAAT

Kıpkırmızı

Rafineri Reklamcılık

ClubSporium

Tipografi Kullanımı

Lokal

Groupama Sigorta A.Ş.

Sanat Yönetimi

TBWA İstanbul

BORUSAN OTOMOTİV

İllüstrasyon

Rafineri Reklamcılık

ClubSporium

Reklam Fotoğfrafı

TBWA İstanbul

IKEA

KIRMIZI DİJİTAL

Kıpkırmızı

Manajans /Thompson

Unilever / Axe Black Night

En İyi Site

Agency Look

MSA

Tribal Worldwide İstanbul

UNILEVER

Online Reklam Filmi

Rafineri Reklamcılık

Yapı Kredi

Viral Video

Pure New Media

Allianz Global Assistance

En İyi Sosyal Medya İletişimi

Tribal Worldwide İstanbul

Vodafone Türkiye

En İyi Gerçek Zamanlı Dijital İletişim

4129Grey

Netflix

En İyi Dijital Reklam

People Initiative

LC Waikiki

En İyi Dijital Mecra Kullanımı

Mediacom

Volkswagen

En İyi Açık Hava veya Etkinlik Bağlantılı Dijital İletişim

Mindshare Medya Hizmetleri

Unilever

En İyi Veriye Dayalı Yaratıcılık

Manajans /Thompson

Unilever / Axe Black Night

En İyi İnovatif Teknoloji Çözümü

Mindshare Medya Hizmetleri

Unilever

Markalı İçerik (Native)

Brand The Bliss

Overteam

En İyi Mobil Reklam (Banner, vb.)

Pure New Media

Opet Petrolcülük A.Ş.

En İyi Mobil Site

Wanda Digital

Unilever

En İyi Mobil Uygulama (Mobile Application)

Monitise

Doğuş Müşteri Sistemleri

En İyi Sosyal Sorumluluk İletişimi

TBWA İstanbul

Hayata Destek

TBWA İstanbul

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ

En İyi Dijital Sponsorluk İletişimi

Tribal Worldwide İstanbul

Vodafone Türkiye

Jüri Özel Ödülü

4129 Grey

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ

KIRMIZI KAMPANYA

Kıpkırmızı

TBWA İstanbul

IKSV - İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI

Finans

TBWA İstanbul

AKBANK

Perakende

Medina Turgul DDB

Metro Toptancı Market

Bilgi Teknolojisi İletişim Ürünü

Tribal Worldwide İstanbul

Vodafone Türkiye

Otomotiv,Yan Sanayi ve Aksesuar

Medina Turgul DDB

Doğuş Otomotiv - Volkswagen

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü

Manajans /Thompson

Unilever / Rexona

Kültür,Sanat ve Eğlence

TBWA İstanbul

IKSV - İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI

Diğer

TBWA İstanbul

Vodafone Türkiye

Sosyal Sorumluluk

PC İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

FIAT

HÜRRİYET ÖZEL ÖDÜLÜ

1- Canan Ayvacı, Melih Mermutlu, Özgür Akpınar, Ece Dereli, Ömer Ceran, Tolga Tunçel, Ahmet Söğütlüoğlu, Alper Çetik, Kerem Sabuncu

Titrifikir

2- Elvin Tür, Rahman Yıldız

LOKAL

3- Murat Akkan

HÜRRİYET GENÇ KIRMIZI

1- Kinyas ve Kayra Kitap Kapağı Tasarımı

Işık Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi

Selçuk Öziş

Cemre Elif Yardımcı - Fatih Erol

2- Kötünün sınırı

Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi

KAZIM DİRİK

Murtaza Yaman - Yunus Emre Keleş

3- Hiçliğin İçinde Bedensiz Bir Zihin

Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi

KAZIM DİRİK

Seda Alak - Övgü Deveci

CANLI KIRMIZI

1- KREACTİF MEDYA

Metehan Erdem - Oktay Aydın

2- HAPPY PEOPLE

Murat Şentürk - Caner Tuncel

3- MEDYAPARK

Aysun Alemdaroğlu - Emel Nerkiz



Görüntü Dökümü:

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-Kokteylden genel detaylar

-Kokteyle gelen kişilerden detay görüntü

-Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksoy

-Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Ertuğrul Özkök

-Sergiden detay görüntü

-Sergiye bakan davetlilerden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar



