DHA İSTANBUL - 1'İ KADIN 2 MOTOSİKLETLİ SOYUGUNCU BÜYÜKÇEKMECE'DE PTT SOYDU

* Motosikletlerine polislerin kullandığı çakar takan silahlı soyguncular PTT şubesinin kasasındaki yaklaşık 600 tl'yi alıp kaçtı. Soyguncuların PTT'ye gelişi güvenlik kamerasına da yansıdı.

Ersan SAN, İstanbul

Büyükçekmece'de motosikletli 2 soyguncu PTT şubesini soyup kaçtı. Ellerinde silah, başlarında kask bulunan biri kadın 2 soyguncu saat 09.30 sıralarında çalışanları silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra kasadan bulanan yaklaşık 600 tl'yi alıp yine motosikletle olay yerinden kaçtı. Güvenlik birimleri, PTT'ye gelişi ve kaçışları sırasında çakarlı motosiklet kullanan soyguncuları yakalamak için bölgede çalışma yapıyor. Siyah kıyafet giyen soyguncuların birlikte bindiği motosikletin PTT şubesine gelişi bir güvenlik kamerasına yansıdı. Polis soygunculardan birinin kadın olduğunu görgü tanıklarının anlatımı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden tespit etti.



Görüntü dökümü

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güvenlik kamerasından motosikletin gelişi

olay yeri

polislerin incelemesi

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