DHA İSANBUL BÜLTENİ - 1

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "ŞEHİTLERE SAYGI" MAÇINI İZLEDİ

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

"Terör örgütleri gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde, önlerine çıkan herkesi katletmeye, can acıtmaya, gözyaşı döktürmeye gayret ediyor. Ben şuna inanıyorum, polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Vodafone Arena'da dün saat 20.00'de oynanan "Şehitlere Saygı" maçını tribünden izledi. Erdoğan'ın konvoyu stada giriş yaparken vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın giriş yaptığı sırada stad üstünde bir polis helikopteri uçuş yaptı.

ŞEHİT AİLELERİ DE MAÇI İZLEDİ

Maçı şehit aileleri de geldi. Otobüslerle gelen şehit yakınları protokol girişinden stada giriş yaptı. Spor kulübü başkanları da bir otobüs ile stada geldi. Bu arada, Valide Sultan Camii'nnden şehitler gıyabında sela okundu.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stad çevresinde iki ayrı arama noktası oluşturuldu. İlk arama noktasında, üst araması yapıldı. Stad girişinde kurulan ikinci arama noktasında da, bir aramdan daha geçirilenler içeriye alındı.

ERDOĞAN KONUŞMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Vodafone Arena'da "Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması Dayanışma" maçını tribünden izledi. Şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan maç öncesi tirbünde bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Türkiye'nin, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığına vurgu yaparak, "Terör örgütleri gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde, önlerine çıkan herkesi katletmeye, can acıtmaya, gözyaşı döktürmeye gayret ediyor. Ben şuna inanıyorum, polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir. Her yıldız bir şehittir, bayrakları bayrak yapan üstündeki vatandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 780 bin kilometrekarede tek vatan. Öyle Güneydoğu'da şöyle olacakmış, şurada şöyle olacakmış, burada böyle olacakmış, bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok. Tek devlet. Böylece birbirimize sarılacağız. Ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız." dedi.

Erdoğan konuşmasının ardından sahaya inerek futbolcularla toplu fotoğraf verdi. Erdoğan, başlama vuruşunu yaptıktan sonra maçı izlemek üzere tribündeki yerini aldı.



Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun gelişi

-Camiden sela okunması

-Şehit yakınlarının otobüsle gelişi

-Şehit yakınlarının stada girişleri

-Seyircilerin arama noktasına gelişi

-Üstlerinin aranması

-İkinci arama noktasında yapılan aramalar

-Seyircilerin stada girmeleri

-Stadta okunan kuran ve edilen dua

-Tribünden detaylar

-Erdoğan'ın konuşması

-Sahaya inip toplu fotoğraf vermesi

-Başlama vuruşunu yapıp tribüne geçmesi

-Detaylar

22.12.2016 - 21.16 Haber Kodu : 161222210

22.12.2016 - 21.17 Haber Kodu : 161222211

22.12.2016 - 21.59 Haber Kodu : 161222219

22.12.2016 - 19.44 Haber Kodu : 161222205

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- FATİH GÜRSUL TUTUKLANDI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Fatih Gürsul Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Gürsul, "Terör örgütü üyeliği" suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında Gürsul'un Bylock kırmızı kategoride kullanıcı olduğu belirtildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunun ardından Gürsul'un "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Gürsul, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile çalıştığı üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden açığa alınmıştı. Gürsul'un KHK ile açığa alınmasının ardından aktif olarak CHP'ye danışmanlık yapmadığı belirtilmişti.

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- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VODAFONE ARENA'YA GELDİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak olan "Şehitlere Saygı" maçını izlemek üzere stada geldi. Erdoğan'ın konvoyu stada giriş yaparken vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın giriş yaptığı sırada stad üstünde bir polis helikopteri uçuş yaptı.

ŞEHİT AİLELERİ DE MAÇI İZLEYECEK

Maçı izlemeye şehit aileleri de geldi. Otobüslerle gelen şehit yakınları protokol girişinden stada giriş yaptı. Spor kulübü başkanları da bir otobüs ile stada geldi.

Bu arada, Valide Sultan Camii'nnden şehitler gıyabında sela okundu.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stad çevresinde iki ayrı arama noktası oluşturuldu. İlk arama noktasında, üst araması yapılıyor. Stad girişinde kurulan ikinci arama noktasında da, bir aramdan daha geçirilenler içeriye alınıyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun gelişi

-Camiden sela okunması

-Şehit yakınlarının otobüsle gelişi

-Şehit yakınlarının stada girişleri

-Seyircilerin arama noktasına gelişi

-Üstlerinin aranması

-İkinci arama noktasında yapılan aramalar

-Seyircilerin stada girmeleri

22.12.2016 - 19.44 Haber Kodu : 161222205

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- İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal edilen dış hat seferleri şöyle:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal seferleri:

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi