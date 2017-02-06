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DHA: Genelkurmay Başkanı, Suriye sınırında

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Hulusi Akar, öğle saatlerinde beraberinde Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte terör...

DHA: Genelkurmay Başkanı, Suriye sınırında

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.



Orgeneral Hulusi Akar, öğle saatlerinde beraberinde Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Resulayn kenti ile komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geldi. Burada askeri yetkililerden sınır güvenliğine ilişkin bilgiler alan Orgeneral Akar, birliklerde denetim yaptı. Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları denetlemenin ardından Ceylanpınar'dan ayrılırken, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki diğer ilçeleri Akçakale ve Suruç'ta da incelemeler yapacağı belirtildi.

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