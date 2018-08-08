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DHA: EVLERİNİ YIKTIRMAK İSTEMEYEN VATANDAŞLAR HAVAYA ATEŞ AÇTI

ADANA'da kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yıkıtırmak istemeyen 2 kişi, çatıya çıkarak havaya otomatik av tüfeğiyle ateş açtı. Olay, Seyhan ilçesi Saydan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında...

DHA: EVLERİNİ YIKTIRMAK İSTEMEYEN VATANDAŞLAR HAVAYA ATEŞ AÇTI

ADANA'da kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yıkıtırmak istemeyen 2 kişi, çatıya çıkarak havaya otomatik av tüfeğiyle ateş açtı. Olay, Seyhan ilçesi Saydan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılmak istenen vatandaşlar olay yerine gelen kepçeyi görünce yıkıma engel olmak istedi. Boynuna astıkları Türk Bayrakları ile iki katlı evin çatısına çıkan Cumali Mendilli ve beraberindeki arkadaşı bıçak ve otomatik av tüfeği ile yıkıma engel olmak istedi. Kentsel dönüşüm için kimseyle bir anlaşmaları olmadığını ileri süren Cumali Mendilli ve arkadaşları, olay yerine gelen polisleri görünce tüfekle havaya av ateş açtı. Bunun üzerine sokakta bulunan vatandaşlar kaçtı. Uzun süre çatıda direnen eylemiler daha sonra ikna edilerek aşşağı indirildi. Gözaltına alınan eylemciler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 
Yıkım çalışmalarına ise ara verildi.

Görüntü Dökümü
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- Evlerini yıktırmak istemeyen Cumali Mendilli ve arkadaşının havaya ateş açması
- Evlerinin çatısında Cumali Mendilli ve arkadaşının bağırması
- Evi yıkılacak bir vatandaşın konuşması
- Olayı izleyenlerin görüntüsü
- Yıkılacak evin görüntüsü
- Kepçenin görüntüsü
- Polislerin Cumali Mendilli ve arkadaşını araca bindirmeleri

SÜRE:04'25"  BOYUT:816 MB 
Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Malik GÖDELİNER  -Kamera: ADANA,()
 

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