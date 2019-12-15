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DHA EKONOMİ - BDDK: ASILSIZ HABERE İLİŞKİN OLARAK TÜM YASAL HAKLARIMIZ SONUNA KADAR KULLANILACAKTIR

BİR internet sitesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile ilgili yayınlanan haberle ilgili BDDK'dan açıklama yapıldı. Haberlerin spekülatif olduğu belirtilen açıklamada, "Kurumumuz Kanun ve ilgili diğer mevzuatın kendisine...

GÜNDEM 15.12.2019, 20:44
DHA EKONOMİ - BDDK: ASILSIZ HABERE İLİŞKİN OLARAK TÜM YASAL HAKLARIMIZ SONUNA KADAR KULLANILACAKTIR
BİR internet sitesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile ilgili yayınlanan haberle ilgili BDDK'dan açıklama yapıldı. Haberlerin spekülatif olduğu belirtilen açıklamada, "Kurumumuz Kanun ve ilgili diğer mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, mali sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması görev ve yetkisini ilgili mevzuatın kendisine belirlediği sınırlar içerisinde titizlikle yerine getirmektedir. Bu görev ve yetki yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği üzere eşitlik, tarafsızlık içerisinde ve uluslararası iyi uygulamalara uyumlu bir şekilde yerine getirilmektedir. Bu bağlamda, bahse konu asılsız habere ilişkin olarak tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile ilgili spekülatif kur saldırılarının başladığı günden itibaren Türkiye ekonomisi ile ilgili güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberleriyle dikkat çeken `www.bloomberg.com` alan adıyla yayın yapan bir haber sitesi üzerinden Kurumumuzu itham eden dedikodu mahiyetinde yalan ifadelerle asılsız haberler yayınlanmıştır. 
Kurumumuzun konu edildiği, herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanmayan dedikodu ve yalanlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Zira Banka Genel müdür ve yardımcılarının banka üst yönetiminde üstlendikleri görev ve yetkilerin hassasiyeti nedeniyle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun (Kanun) 25 inci maddesinde Basel standartlarına uyumlu diğer ülke uygulamalarına benzer şekilde Bankaların genel müdür ve yardımcıları için özel öğrenim ve mesleki deneyim şartı aranmış ve genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların, bu şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi gerektiği ifade edilerek söz konusu bildirimden itibaren yedi iş günü içinde Kurumumuzca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamalarının yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Aynı şekilde Kanun'un 26. maddesinde de Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişilerin, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamayacağı ifade edilmiş ve bankalar bu durumdaki kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorunda bırakılmıştır. Ayrıca aynı maddeye göre Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanuni kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılacak ve bu kimseler Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamayacaktır.
Kurumumuzu itham eden dedikodu mahiyetinde asılsız haberde adı geçen kişiye yönelik olarak herhangi bir banka tarafından Kurumumuza Kanunun yukarıda yer verilen 25 inci maddesi kapsamında bir başvuruda bulunulmamıştır. Bu çerçevede Kurumumuz Kanun ve ilgili diğer mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, mali sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması görev ve yetkisini ilgili mevzuatın kendisine belirlediği sınırlar içerisinde titizlikle yerine getirmektedir. Bu görev ve yetki yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği üzere eşitlik, tarafsızlık içerisinde ve uluslararası iyi uygulamalara uyumlu bir şekilde yerine getirilmektedir. 
Bu bağlamda, bahse konu asılsız habere ilişkin olarak tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır. Zira söz konusu habere konu kişinin kendi kişisel menfaatleri için ortaya attığı dedikoduların ana dayanak yapılarak haberleştirilmesinin gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır.
Kurumumuzu itham edici mahiyette, gerçeğe aykırı ve dedikodu niteliğindeki ifadelere ilişkin olarak bankalarımızın ve ekonomimizin itibarını kırabilecek veya sektörümüze zarar verebilecek nitelikteki benzer yayınlar ve şahsi meseleleri için kurumumuzu itham eden kişi ve/veya kişiler hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir."

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