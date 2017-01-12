DHA: Diyarbakır'da suikast yapmak için keşif yapan bir terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR'da belediye başkanlıklarına kayyum olarak atanan vali yardımcısı, kaymakam ve siyasi parti temsilcilerine suikast yapmak amacıyla çeşitli tarihlerde keşif yaptığı tespit edilen bir terörist, dün akşam güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.Merkez Kayapınar İlçesi'ndeki bir evde kaldığı belirlenen Ş.T. adlı teröristin, belediye başkanlıklarına kayyum olarak atanan vali yardımcıları, kaymakamlar ve siyasi parti temsilcilerine yönelik suikast yapmak için çeşitli tarihlerde keşif yaptığı yönündeki istihbarat üzerine polis harekete geçti. Kayapanır'da kaldığı eve geldiği bilgisinin alınması üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu adrese gece saat 03.00'da operasyon düzenledi. Polisin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma çıktı. Güvenlik güçleriyle çatışmaya giren Ş.T.'nin etkisiz hale getirilmesinin ardından polis, söz konusu evde araştırma ve inceleme başlattı. Polisin evde yaptığı incelemede, söz konusu suikastlerde kulanacağı değerlendirilen suikast silahı ile sahte bir kimlik bulundu. Polis, bu kişinin bağlantılı olduğu kişileri bulmak amacıyla başlattığı çalışma devam ediyor.

DİYARBAKIR/