DHA DIŞ - Zarif: Venezuela'daki darbe girişimi önlendiği için mutluyuz

Katar () – İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, katıldığı Asya İşbirliği Diyaloğu 16. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Venezuela’daki darbe girişimine dair konuştu.
Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu 16. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Zarif, burada gazetecilere Venezuela’daki darbe girişimine dair değerlendirmede bulundu. Zarif, “Venezuela halkı darbe girişimini önlediği için mutluyuz, tarafların diyalog ihtiyacının var olduğuna inanmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.