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DHA DIŞ- Yunanistan’da feribot yandı: 613 yolcu tahliye edildi
Yunanistan’ın kuzeybatısında bulunan İgumeniça Limanı’ndan kalkan ‘Olimpiyat Şampiyonu’ isimli feribot, çıkan yangın sebebiyle acil olarak limana dönüş yaptı. Feribotun içinde bulunan 613 kişi tahliye edildi. Yangın, Yunanistan’ın...
GÜNDEM 28.09.2019, 22:01
Yunanistan’ın kuzeybatısında bulunan İgumeniça Limanı’ndan kalkan ‘Olimpiyat Şampiyonu’ isimli feribot, çıkan yangın sebebiyle acil olarak limana dönüş yaptı. Feribotun içinde bulunan 613 kişi tahliye edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yangın, Yunanistan’ın İgumeniça Limanı’ndan İtalya’nın Venedik şehrine yola çıkan ‘Olimpiyat Şampiyonu’ isimli feribotta çıktı. Kalkıştan kısa bir süre sonra feribotun güvertesinden siyah dumanlar yükseldi. Feribot, kalktığı İgumeniça Limanı’na dönerek yolcuları tahliye etti. Yangın sonrasında sahil güvenlik ekipleri hemen feribota müdahale ederek yangını söndürdü.
Feribottan tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Feribot yangınından görüntüler
Feribottan yükselen siyah dumanlar
Yolcuların feribottan tahliye edilmesi
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açık
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