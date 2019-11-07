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DHA DIŞ - Yunanistan'da etkili olan fırtına kameralara yansıdı
Yunanistan, ()- Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda etkili olan fırtınanın verdiği hasar bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Mora Yarımadası'nın güneyinde bir şehir olan Kalamatı'yı Pazartesi günü fırtına vurdu. Fırtınanın,...
GÜNDEM 07.11.2019, 16:33
Yunanistan, ()- Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda etkili olan fırtınanın verdiği hasar bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Mora Yarımadası'nın güneyinde bir şehir olan Kalamatı'yı Pazartesi günü fırtına vurdu. Fırtınanın, şehrin Thuria bölgesinde yer alan bir fabrikaya verdiği hasar, fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, fırtına nedeniyle uçuşan enkaz parçaları ve parçaların, araçlara verdiği hasar görüldü. Yerel medya, fırtınanın yarın etkisini kaybetmeye başlayacağını yazdı.
Görüntü Dökümü
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-Fırtına nedeniyle uçuşan enkaz parçaları
-Enkaz parçalarının araçlar verdiği hasar
-Park halindeki araçlar
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