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DHA DIŞ - ‘Yumurta çocuk’ kendisi için toplanan parayı Christchurch mağdurlarına bağışladı

Avustralya () – Yeni Zelanda’da cami saldırıları sonrası ırkçı sözleriyle tepki çeken Avutralya’nın Queensland Senatörü Fraser Anning’e yumurtalı protesto düzenleyen ve ismi 'yumurta çocuk' (Egg Boy) olarak anılan 17 yaşındaki...

DHA DIŞ - ‘Yumurta çocuk’ kendisi için toplanan parayı Christchurch mağdurlarına bağışladı

Avustralya () – Yeni Zelanda’da cami saldırıları sonrası ırkçı sözleriyle tepki çeken Avutralya’nın Queensland Senatörü Fraser Anning’e yumurtalı protesto düzenleyen ve ismi 'yumurta çocuk' (Egg Boy) olarak anılan 17 yaşındaki Avustralyalı genç Will Connoly, kendisi için toplanan 100 bin doları Christchurch saldırısından etkilenenlere bağışladı.

Will Connoly, Instagram hesabından, kendisi için toplanan 100 bin doları Christchurch cami saldırılarından etkilenenlere bağışladığını duyurdu.

Connoly, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning’e yumurtalı protesto düzenlemişti. Protesto sonrası gözaltına alınan Connoly için sosyal medya kullanıcıları, ‘Go Fund Me’ isimli internet sitesi üzerinden bağış toplamaya başlamıştı. Connoly ise bu toplanan bağışı saldırıdan etkilenenlere bağışlayacağını açıklamıştı.

Görüntü Dökümü

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-Yapılan bağışın görseli
-Will Connoly'nin fotoğrafları
-Yumurtalı protestonun arşiv görüntüsü

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