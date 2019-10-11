DHA DIŞ- YPG/PKK silah ve mühimmatlarını bırakıp kaçıyor

Türkiye’nin Suriye’de Barış Pınarı Harekatı 3’üncü gününde devam ediyor. Rasulayn’daki Kişto köyünde terör örgütü mensupları, silahlarını bırakarak kaçtı.

Rasulayn’a giren Suriye Milli Ordusu, Kişto köyünde terör örgütü mensuplarının, silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtığını belirtti. Ayrıca, teröristlerin esir alındığı görüntüler de paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Kişto’daki silah ve mühimmatların görüntüsü

-Teröristlerin esir alınması