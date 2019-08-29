DHA DIŞ - YouTube’dan çocuklara özel websitesi

YouTube çocuk kullanıcılara uygunsuz videolar gösterdiğine dair aldığı eleştirilerinden sonra çocuklara özel bir web sitesi açacak.

Google’ın sahibi olduğu video paylaşım kanalı YouTube, çocuklara özel mobil uygulamasının online versiyonunu da açacağını duyurdu.

Google blog sayfasında yaptığı açıklamada YouTube, çocuklar için telefon uygulaması (Kids app) ve websitesinin farklı yaşlara göre yeni kategorilere ayrılacağını söyledi. Açıklamada “4 yaşındaki bir çocuk için harika olabilecek bir videonun, 10 yaşındaki bir çocuk için ilgi çekici olmayabileceğini biliyoruz. Bu yüzden ebeveynlerin YouTube Kids websitesinde, çocukları için doğru içeriği seçmelerini kolaylaştırmak istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yeni websitesindeki içerikler, okul öncesi çocuklar 4 yaş ve altındakiler; büyükler 5-7 yaş arası; daha büyükler ise 8-12 yaş aralığındaki çocukları kapsayacak. Seçilen yaş aralığına göre çıkan sonuçlar aynı zamanda okul öncesi, büyükler ve daha büyükler kategorilerine göre de sınırlandırılarak tavsiye edilecek.

YouTube, sistemlerinin yaş kategorilerine uygun olmayan içerikleri kaldırmak için çok çaba harcasa da tüm videoların manuel olarak incelenmediğinin altını çizerek, kendilerinin gözden kaçırdığı bir durum olması halinde kullanıcılardan bunları engellemelerini ya da rapor etmelerini istedi.

YouTube, uygunsuz, yanıltıcı ve bazen de şiddet içerikli videoların izlenmesine izin verdiği için ağır bir dille eleştiriliyordu.